Fontana sfila tra le penne nere: “I miei primi passi all’Adunata dell’81”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ partita alle 9 la lunga sfilata a Genova della 97ima Adunata Nazionale degli Alpini e con il corteo è iniziata anche lunga diretta che Telefriuli sta dedicando all’evento. La cerimonia ha avuto uno dei suoi momenti clou durante l’arrivo del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, ricevuto dalla sindaca Silvia Salis e da un picchetto d’onore. Dopo aver passato in rassegna i reparti, Fontana si è fermato a salutare il Presidente Nazionale dell’ANA Sebastiano Favero, al quale ha confidato che i suoi primi passi da bimbo li ha fatti proprio all’Adunata del’81.

“Per me è un po’ come tornare a casa”, ha raccontato poco dopo al microfono di Daniele Paroni, impegnato da giovedì scorso nel capoluogo ligure per raccontare alla nostra emittente l’adunata. Nella sua famiglia, infatti, tranne che per uno zio, tutti i parenti avevano svolto il servizio tra le fila delle truppe alpine.

Fontana ha poi riferito che sarebbe utile e formativo per i ragazzi italiani inserire un periodo di servizio di civile. Da qua il collegamento con il Sisma del ’76 in Friuli, che ha dimostrato come i giovani e il volontariato sia stato fondamentale nell’affrontare l’emergenza scattata dopo il 6 maggio di 50 anni fa.