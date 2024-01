Fontanini, pessimo inizio d’anno per Udine

” “Il 2024 inizia male per la città di Udine e ritengo che ci sia poco da festeggiare questa sera in piazza Primo Maggio”: lo afferma, in una dichiarazione, l’ex sindaco di Udine, Pietro Fontanini (Lega).

“Purtroppo – aggiunge Fontanini – in questi ultimi mesi gli episodi di grave criminalità in città sono significativamente aumentati. Protagonisti di fatti sanguinosi – sottolinea Fontanini – sono stati sempre cittadini di origine extracomunitaria”.

“La sicurezza per noi del centrodestra – conclude Fontanini – è sempre stata un tema prioritario da attenzionare in modo costante con l’ausilio della forza pubblica; mi sembra che l’attuale amministrazione comunale abbia un atteggiamento permissivo e poco motivato per contrastare un fenomeno che cresce di giorno in giorno”.

Per il consigliere comunale di Udine, Antonio Pittioni (FdI), “è essenziale riflettere sulle autorizzazioni concesse per eventi in luoghi con passati segnati da violenza. La responsabilità – a suo parere – ricade in primis su chi ha permesso la festa in una location dove episodi di violenza sono stati all’ordine del giorno, culminando perfino in un omicidio”.

“Questa drammatica situazione – dice Pittioni – pone in evidenza la necessità di valutare lo stato dell’arte della sicurezza a Udine. È imperativo esaminare le leggi attualmente in vigore e considerare se sono adeguate per affrontare le sfide che la città sta vivendo. L’urgenza di adottare posizioni coraggiose e di rivedere norme e leggi da parte di chi governa è evidente. Le leggi attuali potrebbero non essere sufficientemente adatte alle specifiche esigenze e alle dinamiche della comunità. È quindi cruciale che coloro che detengono il potere assumano una posizione decisa per introdurre modifiche significative. Questo richiede un approccio proattivo e l’adozione di misure che mirino a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini”.

“In un momento come questo – conclude Pittioni – la comunità deve unirsi per esigere una revisione delle leggi esistenti e promuovere l’adozione di norme più robuste. Solo attraverso un impegno collettivo è possibile plasmare un ambiente più sicuro e proteggere il tessuto sociale della città”.