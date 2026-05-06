Food truck nel Parco del Cormor, avviso pubblico del Comune

Mettere a disposizione dei cittadini udinesi un food truck nel Parco del Cormor, così da renderlo più appetibile e vivibile durante la stagione estiva. E’ l’obiettivo del Comune di Udine, che oggi ha approvato un avviso pubblico per individuare un operatore a cui affidare la gestione di un punto di ristoro, servizio essenziale per i fruitori del parco cittadino, mentre sono in corso gli interventi di riqualificazione dell’area. Il food truck, dice l’avviso di Palazzo D’Aronco, sarà attivo dal 6 giugno all’11 ottobre di quest’anno, dalle 8 e le 22. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 13 del 21 maggio.