Formare tecnici specializzati in tourism 4.0, la missione di ITS Academy Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Implementare le competenze professionali in ambito tursitico, settore in forte sviluppo in Friuli Venezia Giulia. E’ la missione che la Regione ha affidato all’ITS Academy Udine, come ricordato dalla Presidente della Fondazione Paola Perabò in occasione della cerimonia, organizzata nella sede di Feletto Umberto, per l’avvio del corso Tourism 4.0 specialist per il biennio 2024/2026.

Il percorso forma tecnici specializzati nella corretta gestione dell’impresa turistico-ricettiva, coordinando le diverse funzioni aziendali mediante la tecnologia: dall’analisi del mercato alla commercializzazione, passando per la definizione e il coordinamento del piano qualità dei servizi offerti.

ITS Academy Udine – ha annunciato il direttore Ester Iannis – ha superato in questi ultimi giorni i 200 iscritti ai corsi del biennio 2024-2026. Nell’occasione è stato anche comunicato il primo premio ex aequo ottenuto dai corsisti Athos Conchione e Chiara Tosolini al Concorso ‘Storie di alternanza’ indetto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine. La premiazione avrà luogo il 15 novembre.