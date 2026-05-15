Formata il giorno prima, vigilessa salva la vita a un uomo

Esistono coincidenze che sembrano scritte dal destino, ma che in realtà sono il frutto di una programmazione meticolosa. È il caso del viceispettore Federica Silvestri, protagonista, ieri, di un salvataggio miracoloso in via Casa Bianca, a Lignano, dove un uomo di 64 anni era crollato a terra per un arresto cardiaco.

Solo 24 ore prima, la vigilessa sedeva tra i banchi dei corsi di rianimazione cardiopolmonare Blsd. Una formazione freschissima che è diventata immediatamente azione vitale.

Ricevuta l’allerta, la pattuglia della polizia locale si è precipitata sul posto portando con sé un defibrillatore prelevato dalla sede. Non c’era tempo per l’esitazione: mentre la centrale operativa Sores coordinava i soccorsi al telefono, il viceispettore ha applicato quanto appreso soltanto il giorno precedente.

La vigilessa, i colleghi, alcuni passanti e infine il personale sanitario hanno lottato contro il tempo per 24 lunghi minuti. Una scarica del defibrillatore e il massaggio cardiaco ininterrotto hanno permesso al cuore dell’uomo di tornare a battere proprio quando le speranze sembravano affievolirsi.

Oggi il paziente è fuori pericolo e non presenta danni neurologici. Un risultato che Giulio Trillò, direttore della Sores, ha definito possibile solo grazie a “una catena della sopravvivenza dai robusti anelli”.