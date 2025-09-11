Forti piogge nel Medio Friuli, allagamenti tra Pantianicco, Colloredo e Cisterna

Una cella temporalesca semi-stazionaria ha colpito nel pomeriggio l’area del Medio Friuli, provocando allagamenti e disagi. La zona più interessata è stata quella compresa tra Coseano, Pantianicco e Colloredo di Prato, dove un sistema temporalesco particolarmente intenso ha riversato un’ingente quantità di pioggia intorno alle 17:30.

La frazione più colpita è stata Barazzetto. Qui, le strade principali sono state sommerse dall’acqua, tanto che il sistema fognario non è riuscito a smaltire le precipitazioni. La potenza del nubifragio ha fatto “saltare” diversi tombini, allagando non solo le carreggiate ma anche i marciapiedi.