Forti piogge e vento nel Pordenonese, colpita la pedemontana

Un forte nubifragio ha colpito nel primo pomeriggio il Friuli Occidentale, in particolare la zona pedemontana del maniaghese e dello spilimberghese con abbondanti piogge e un forte vento. A Maniago, dove sono caduti oltre 115 millimetri d’acqua in un’ora, si segnala un albero caduto sulla strada per Fanna e prontamente rimosso dai volontari della locale Protezione Civile. Rilevate anche infiltrazioni nelle scuole cittadine, con sopralluoghi in corso. In azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone e dei distaccamenti che stanno rispondendo alle numerose chiamate, soprattutto per caduta alberi sulle strade. Forte vento e pioggia abbondante anche nella zona tra Prata e Fontanafredda, oltre che a Piancavallo. All’opera numerosi volontari della Protezione civile, impegnati soprattutto per liberare le strade da rami e foglie che intasano i tombini creando allagamenti.