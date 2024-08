Fortunale su Trieste, disagi in porto e paura per un peschereccio

Non tanto la pioggia quanto il vento. Può sembrare un paradosso per una città come Trieste abituata alla Bora che tocca anche i 100 chilometri orari ma ieri sera il fortunale che ha investito la città ha avuto effetti importanti in particolare in porto e con diversi interventi della Guardia costiera. Tre navi in porto nuovo hanno rotto gli ormeggi durante le raffiche che hanno raggiunto circa gli 80 chilometri orari. Nel dettaglio le portacontainer K-Stream e Maersk Hidalgo ormeggiate al Molo VII a il traghetto Ulusoy-14 al Molo VI. La K-Stream ha risolto in autonomia mentre per le altre due navi è stato necessario l’intervento di ormeggiatori, rimorchiatori e piloti in particolare per il traghetto che ha dato fonda all’ancora. Una motovedetta della Capitaneria ha invece sgomberato il molo Audace gremito di gente nonostante le onde e il vento forte che avrebbe potuto mettere in pericolo le persone. Paura invece per un peschereccio che sembrava disperso in mare con la relativa attivazione della macchina dei soccorsi ma fortunatamente la barca da pesca è rientrata in maniera autonoma ai propri ormeggi. La Capitaneria di porto raccomanda prudenza e invita diportisti e non solo a controllare le previsioni del tempo e in particolare possibili allerte meteo diffuse dalla protezione civile. GUARDA IL VIDEO