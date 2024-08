Forza Italia visita il carcere di Trieste: servono misure contro il sovraffollamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 243 detenuti su 148 posti, il 30% che ha problemi di tossicodipendenza e persone in carcere con pene di un anno. È questo il quadro che emerge dal carcere del Coroneo di Trieste dove c’è stata la visita e l’incontro con il direttore Graziano Pujia da parte di Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Alberto Polacco, segretario provinciale degli azzurri a Trieste e Franco Dal Mas, già senatore e responsabile regionale di Forza Italia per il settore della Giustizia, tutti e tre avvocati. Il provvedimento carceri approvato alla camera è un primo passo, impensabile con la situazione politica attuale pensare a indulti, e quindi l’obiettivo deve essere quello della recidiva zero. La priorità resta però il sovraffollamento.