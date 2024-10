Furto in pieno giorno in un’abitazione di Tarcento. Di assoluto valore il bottino che, fra gioielli e denaro in contante, sfiora i 30.000 Euro.

Il furto è stato scoperto dai proprietari che, usciti al mattino, al rientro, la sera, hanno trovato la casa svaligiata dai ladri che sono entrati dopo aver divelto una grata nel seminterrato.

Delle indagini si occupano i Carabinieri.