Forze di polizia all’osso, sicurezza affidata ai vigili: “E’ troppo rischioso”

Operatori di polizia locale chiamati ad intervenire laddove le competenze dovrebbe essere in campo alle forze di polizia statali. A denunciare una situazione diventata pesante e allo stesso tempo pericolosa è il sindacato autonomo di polizia locale che in una nota ha fatto sapere come in Friuli Venezia Giulia, sebbene la percentuale di reati denunciata è inferiore alla media nazionale, sono in aumento le rapine (+61 per cento dal 2019 al 2023) ed estorsioni.

Secondo il Sapol ci sono province, come Gorizia, Trieste e Udine, che si attestano nelle prime dieci posizioni in Italia per percentuale di aumento di denunce.

Da qui il problema, sempre più spesso, delle violenze nei confronti delle forze dell’ordine. Nel caso specifico della polizia locale, a detta di Beppino Michele Fabris, segretario regionale del Sapol, gli agenti sono chiamati ad intervenire laddove le competenze specifiche sarebbero proprie di altre forze dell’ordine. Il riferimento è a risse, aggressioni, rapine ed accoltellamenti. Solo per citarne alcuni. “Esempi – ha riferito Fabris – di una situazione che non deve essere ignorata e che la polizia locale si trova quotidianamente ad affrontare”.

A queste criticità si aggiunge, inoltre, la sospensione dell’Accordo di Schengen che, a detta di Enrico Sossi, vice rappresentante del Gruppo

territoriale di Trieste del Movimento 5 Stelle, e Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, “oltre a rivelarsi poco utile, sottrae le forze dell’ordine al presidio del territorio e crea notevoli disagi ai valichi di frontiera”.

Secondo i rappresentanti pentastellati, «la sospensione di Schengen è in realtà l’ennesimo fallimento delle politiche migratorie del governo Meloni. L’unico risultato concreto sono i disagi quotidiani per i lavoratori transfrontalieri, costretti ad affrontare lunghe code al valico di Fernetti a causa della presenza di una sola corsia di transito in ingresso in Italia”.