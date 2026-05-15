Fotomaratona a Udine, inviata segnalazione all’Anticorruzione

La seconda edizione della Fotomaratona Urbana ‘Obiettivo Udine’, prevista per sabato 23 maggio, finisce nel mirino dell’opposizione e dell’anti-corruzione del capoluogo friulano.

Il capogruppo della Lega a Palazzo D’Aronco, Francesca Laudicina, ha inviato una segnalazione a Francesca Finco, responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune.

Motivo: tra gli sponsor della manifestazione, organizzata dalla lista Spazio Udine riconducibile all’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol, compare RideMovi, la società affidataria del servizio comunale di Bike Sharing.

“Il servizio – si legge nella segnalazione – rientra nell’ambito delle deleghe assessorili direttamente riferibili all’assessore alla viabilità. Tale circostanza può generale dubbi sotto il profilo dell’opportunità, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione pubblica”.

Da qui la richiesta alla responsabile anti-corruzione di approfondire la questione e di valutarne la compatibilità con i principi di trasparenza e imparzialità.

“RideMovi – risponde Antonella Fiore, capogruppo di Spazio Udine e presidente dell’associazione – non finanzia in alcun modo l’associazione, né direttamente né indirettamente. Non si tratta di sponsorizzazione, né di finanziamento politico. La collaborazione riguarda esclusivamente una promozione del servizio di bike sharing: a chi partecipa alla maratona è riconosciuta una scontistica sul pass giornaliero, per favorire l’utilizzo della bicicletta e le modalità sostenibili di spostamento durante l’evento”.