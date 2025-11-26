Fragilità e ambizioni di Udine a Elettroshock, in diretta alle 21

Della mappature delle aree di degrado a Udine e della presa in carico delle fragilità, si parlerà questa sera in diretta a Elettroshock, a partire dalle 21. A confrontarsi in studio saranno consiglieri comunali di maggioranza e opposizioni, con i quali saranno affrontati anche altri temi di attualità politica.

E’ già attivo il sondaggio che proporremo nel corso della trasmissione, al quale possono partecipare tutti coloro che dispongono di una smart tv connessa alla rete. La domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con un sì o un no è: ‘Tensioni, ambizioni e fragilità: Udine riuscirà a vincere le sfide dei prossimi mesi?’.

Durante la diretta, sarà possibile intervenire anche inviando sms e messaggi whatsapp.