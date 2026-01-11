Frana a Brazzano, perizia della Procura sul Colle di San Giorgio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Servirà a stabilire condizioni e caratteristiche del Colle di San Giorgio sopra Brazzano la perizia geologica commissionata dalla Procura della Repubblica di Gorizia ad un professionista del settore. La volontà è quella di ricostruire – nell’ambito delle indagini riguardanti il disastro del 17 novembre scorso – cosa possa essere accaduto in quelle drammatiche ore sul territorio collinare sovrastante il borgo, sul quale si è abbattuta la frana che ha ucciso Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, distruggendo cinque edifici e sconvolgendo la vita della frazione di Cormons.

Sul versante del colle intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza della Protezione Civile regionale con l’obiettivo di far rientrare nelle proprie case entro un paio di mesi i residenti della zona arancione. Tempi più lunghi invece, come noto, per quelli della zona rossa.

Intanto il Comune ha disposto a sua volta una serie di verifiche sull’intero territorio collinare municipale, monte Quarin, Zegla e Plessiva compresi: è emerso come siano 14 le criticità a rischio-smottamento sulle quali sarà necessario intervenire con opere di messa in sicurezza.