Frana a Brazzano, trovato il corpo senza vita del tedesco

E’ stato trovato poco fa dai vigili del fuoco e dagli altri soccorritori il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, travolto da una frana che ha colpito la sua abitazione a Brazzano di Cormons (Gorizia). L’uomo era disperso dalle 5 di questa mattina, a seguito del fiume di fango che ha travolto tre case nella frazione cormonese. Lui stesso nella notte aveva girato dei video, postati sui social network, in cui riprendeva la gravità della situazione nei paraggi della sua abitazione. L’uomo era uscito dalla propria abitazione, assieme alla moglie rimasta illesa, ma è rientrato per aiutare la vicina anziana. Entrambi sono stati sotterrati dalla frana del monte San Giorgio mentre il tedesco tentava di portare fuori la donna. Si tratta di Guerrina Skocaj di 83 anni. Questa mattina era stato estratto vivo dalle macerie una terza persona, un uomo anche lui intervenuto in aiuto dell’anziana trasportato in ospedale per una frattura subita al femore.