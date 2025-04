Frana a Clauzetto: chiusa la strada della ‘Val Cosa’

“In seguito all’attivazione del movimento franoso sotto costante monitoraggio da parte dell’Edr di Pordenone, dovuto alle piogge persistenti nella zona, si è provveduto a chiudere la strada SrPn 22 “della Val Cosa”, nel tratto interessato che riguarda la località Ponte Rio Molino in Comune di Clauzetto”.

A comunicarlo, nella mattinata di oggi, l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, che è in stretto contatto con i vertici e i tecnici dell’Edr (Ente di decentramento regionale) di Pordenone. L’assessore informa, inoltre, che “la strada sarà riaperta quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza della viabilità, cioè non appena la situazione meteorologica lo consentirà e quando saranno reinstallati i sensori che sono stati danneggiati dal fenomeno franoso”. L’Edr di Pordenone – che continua a monitorare costantemente la situazione – è in costante contatto anche con il sindaco del Comune di Clauzetto.

“Rispetto alla definizione di una soluzione progettuale volta a risolvere il problema in modo strutturale – ha fatto sapere l’esponente della Giunta regionale – è già stato affidato l’incarico per il monitoraggio geologico della frana e per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, al fine di individuare la soluzione più vantaggiosa in termini di costi e benefici. La consegna del documento – ha informato ancora Amirante – è prevista per il prossimo 30 giugno. Attualmente sono in corso incontri e sopralluoghi finalizzati alla stesura del documento”.