Frana a Resiutta, sassi e detriti sulla ss13

Due smottamenti, a causa del maltempo, si sono verificati oggi a Resiutta e Tarvisio. Il primo intervento dei vigili del fuoco è stato effettuato all’alba sulla ss13, nel tratto che procede l’imbocco della galleria. Alcuni massi sono riusciti a scavalcare le protezioni, finendo sulla strada. La viabilità è stata riaperta al traffico.

Il secondo intervento è stato richiesto in tarda mattinata sulla sp76, che da Cave del Predil porta a Sella Nevea. Uno smottamento, segnalato dopo lo Chalet al Lago, ha occupato parte della carreggiata.

In nessuna delle due frane risultano esserci persone coinvolte.