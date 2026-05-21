Frana Brazzano, da Pro Loco e Ana 20mila euro a scuola e aziende

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La raccolta fondi è avvenuta tramite il tradizionale mercatino natalizio. Ora, la somma di 20 mila euro raccolta all’epoca da Pro Loco di Cormons, sezione Ana di Gorizia, associazione Leon Bianco grazie anche all’aiuto fornito da una quarantina di imprese del territorio, è stata donata alla scuola di Brazzano ed a cinque aziende agricole alluvionate della frazione e della vicina Giassico. All’istituto scolastico Zorzut – dove si è svolta la cerimonia di consegna del ricavato – è andata la cifra di 4.500 euro, mentre la restante quota verrà divisa tra le realtà devastate da acqua e fango poco più di sei mesi fa.

Pieno appoggio all’iniziativa da parte del Comune.

Sullo sfondo, un colle di San Giorgio sul quale le ferite della tragedia sono ancora visibili. Ma Brazzano, anche grazie alla solidarietà ricevuta, si sta pian piano risollevando.