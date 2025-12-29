Frana di Brazzano, ancora due-tre mesi per la messa in sicurezza

Serviranno ancora due-tre mesi per la messa in sicurezza dell’area di Brazzano di Cormons dove lo scorso 17 novembre una frana ha causato la morte di due persone e il ferimento di una terza. Lo ha fatto sapere oggi l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi.

“Per Brazzano – ha detto – abbiamo calcolato che ci vogliono circa due-tre mesi di lavori per cercare di mettere in sicurezza tutto. Una volta completata questa fase sarà possibile modificare anche la mobilità e le attività delle persone della zona. Stiamo inoltre andando avanti – ha aggiunto Riccardi – con l’anticipazione dei ristori e vareremo anche il programma degli interventi necessari a ripristinare il patrimonio pubblico, tutte le reti di protezione, gli argini e ancora il fronte della sicurezza, sul quale stiamo già operando”.