Frana di Brazzano, l’esperto: “Terreni come a Niscemi”

Mantenere un’elevata attenzione sulla gestione del territorio ferito dalla frana di novembre. E’ il consiglio che arriva dal professor Federico Cazorzi, docente di idrologia all’Università di Udine, relatore in una conferenza a Cormons sulla prevenzione del rischio nel Collio organizzata dal locale circolo Pd. Obiettivo della riflessione è stato quello di fornire indicazioni ad un’area che si è dimostrata fragile sotto il profilo idrogeologico dopo quanto accaduto con la tragedia costata due vite lo scorso 17 novembre.
Cazorzi ha paragonato i terreni dell’area di Brazzano a quelli di Niscemi.