BUSINESS FVG
martedì 18 Novembre 2025
Cronaca

Frana di Brazzano, recuperato anche il corpo di Guerrina Skocaj

Dopo il ritrovamento di Quirin Kuhnert, solo in tarda serata è stato trovato il corpo dell'anziana che il 32enne cittadino tedesco aveva tentato di mettere in salvo
Redazione
Autore: Redazione

È stato recuperato alle 22.30 di ieri dai vigili del fuoco il corpo di Guerrina Skocaj, 82 anni, travolta dal crollo della sua abitazione investita da una frana a Brazzano di Cormons. La donna è la seconda vittima accertata dell’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, dopo Quirin Kuhnert, il 32enne cittadino tedesco che aveva tentato di metterla in salvo.

Il corpo di Kuhnert era stato ritrovato poco prima dai vigili del fuoco e dagli altri soccorritori, dopo che per tutta la giornata erano proseguite le ricerche. Il giovane risultava disperso dalle 5 del mattino, quando un fiume di fango ha travolto tre abitazioni nella frazione cormonese. Nella notte, lo stesso Kuhnert aveva registrato e pubblicato sui social alcuni video che mostravano la gravità della situazione attorno alla sua casa.

L’uomo era uscito dall’abitazione insieme alla moglie, rimasta illesa, ma è rientrato per soccorrere la vicina anziana. Entrambi sono stati travolti dalla frana del monte San Giorgio mentre lui tentava di portare la donna al sicuro.

Nella mattinata di ieri era stato tratto in salvo un terzo uomo, anch’egli intervenuto per aiutare l’anziana. Estratto vivo dai vigili del fuoco, è stato trasportato in ospedale con una frattura al femore.

Le operazioni di ricerca e soccorso, rese complesse dalle condizioni del terreno e dal maltempo persistente, proseguono per mettere in sicurezza l’area colpita.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

