Frana a Pala Barzana, la strada resta chiusa

La strada di Pala Barzana resterà chiusa dopo la recente frana. Le ulteriori verifiche d'urgenza attuate da Edr lungo il tratto della via interessata al cedimento stradale hanno accertato che la grande quantità d'acqua portata dalle eccezionali piogge di maggio e giugno sta facendo continuare il movimento franoso. Per questo, anche in accordo con i sindaci di Frisanco e Andreis, la Regione è deciso di proseguire con i lavori di messa in sicurezza ma – per precauzione – di non riaprire parzialmente la strada (per biciclette, moto e automezzi leggeri) per il periodo estivo, come invece era stato previsto in un primo momento un paio di settimane fa.

L’indicazione arriva dall’assessore Cristina Amirante che oggi ha incontrato i primi cittadini, Fabrizio Prevarin e Sandro Rovedo. I lavori di messa in sicurezza continuano anche per il bypass alternativo a monte. A settembre l’idea è quella di aprire una pista asfaltata con senso unico alternato per moto e biciclette. Per quanto riguarda la frana di Bosplans più a sud in Comune di Andreis-è stato l’ulteriore annuncio dell’assessore -, la gara è in corso e i lavori cominceranno entro la fine di quest’anno”.