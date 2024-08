Riaprirà in tempi record, già domani, la Regionale 355, tra Sappada e Santo Stefano, interessata nella scorsa notte, all’altezza della località Aquatona, da un importante smottamento di oltre 3000 metri cubi di detriti. A causa dell’instabilità di un altro fronte franoso, invece, si prevedono tempi più lunghi per il ripristino della Provinciale 22 e della Strada Regionale 465 interrotta in località Rio Bianco, in alta Val Pesarina. GUARDA IL VIDEO