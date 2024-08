Frana a Sappada, Veneto e Friuli ricollegate dalle 15 di oggi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Riaprirà alle 15, a senso unico alternato, la strada regionale 355 che collega il Friuli al Cadore, interrotta dopo la frana verificatasi a Sappada nella notte tra martedì e mercoledì.

Lungo la viabilità si sono riversati 3mila metri cubi di detriti. I lavori di ripristino sono iniziati già nella mattinata di ieri. La strada avrebbe potuto riaprire in serata, ma precauzionalmente, vista l’allerta meteo, si è deciso di posticipare ad oggi.

Questa mattina l’assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi ha sorvolato in elicottero l’area colpita, per verificare quali siano le urgenze di intervento sul versante interessato dalla frana. Poi l’incontro con i tecnici e gli amministratori e la decisione di riaprire la strada nel pomeriggio, a 36 ore dalla chiusura.