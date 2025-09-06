Francesca Albanese: No alla partita Italia-Israele a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Italia-Israele è una partita che non va giocata. A ribadirlo questa mattina al Parco del Torre in apertura della settima edizione del festival ‘Diritti in Festa’ è stata Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, sanzionata lo scorso luglio dagli Stati Uniti per aver accusato il governo di Benjamin Netanyahu di genocidio.

Durante la manifestazione al pubblico è stato anche annunciato ufficialmente dal Comitato per la Palestina di Udine il corteo che si terrà martedì 14 Ottobre, dalle ore 17:30, quindi poco prima della sfida degli azzurri al Friuli, per dire NO alla presenza della nazionale di Israele a Udine. Lo sfilamento partirà da piazza della Repubblica. Al momento il percorso è in via di definizione con le forze dell’Ordine, anche perchè si prevede un afflusso di almeno 5 mila persone. Tra i partecipanti ci saranno diversi esponenti della giunta comunale di Udine, tra i quali anche l’assessore alla Cultura di Udine Federico Pirone.