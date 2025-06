Francesca Laudicina si dimette da segretario della Lega di Udine

Francesca Laudicina, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Udine, si è dimessa dall’incarico di segretaria cittadina del Carroccio. “Tale decisione – si legge nelle lettera aperta ai militanti del Carroccio – è maturata dopo un lungo periodo di aspro confronto interno, caratterizzato da differenti valutazioni con il segretario provinciale Bosello, non con la sezione né con il direttivo cittadino. Faccio questo passo di lato – continua – per la Sezione della nostra Città, nella speranza che così sia consentito di avere una nuova guida affidata attraverso una vera consultazione democratica, e non tramite un altro commissariamento, che finirebbe per indebolire la sezione. Se il Direttivo Regionale e quello Provinciale lo riterranno opportuno – conclude il documento – resterò a disposizione del Gruppo cittadino, garantendo continuità e collaborazione fino allo svolgimento delle prossime elezioni indette dal Segretario Bosello”.