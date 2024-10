A Francoforte presentata GO! 2025

Ultima giornata a Francoforte per l’allestimento della Piazza Transalpina nel cuore della Buchmesse, evocazione di un luogo fortemente simbolico della vicinanza fra Italia e Slovenia e della collaborazione sempre più intensa, che culminerà nel 2025 con la prima Capitale europea della Cultura senza confini, fra Nova Gorica e Gorizia. Migliaia di visitatori della Fiera del Libro hanno apprezzato in questi giorni, nel Padiglione Italia, l’allestimento realizzato a cura di GECT GO con la Regione Friuli Venezia Giulia: uno spazio nel quale, attraverso proiezioni di documentari, corti e immagini d’archivi, h raccontato come sono cadute nell’ultimo ventennio le frontiere tangibili nella “piccola Berlino” e come sia stato innescato un percorso di sinergia virtuosa e transfrontaliera sul territorio. Ne ha parlato la direttrice Gect GO Romina Kocina, accogliendo scrittori, operatori e pubblico in visita, e se n’è parlato proprio stamane durante l’evento ufficiale “Vicini di casa, vicini di cultura”. che ha offerto l’occasione per una presentazione organica di GO! 2025. «Una straordinaria opportunità, quella di oggi – ha spiegato il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna – perché ci siamo trovati di fronte a un pubblico internazionale, raccontando la Capitale europea della Cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia. È stata l’occasione per presentare un Friuli Venezia Giulia e una Slovenia uniti nel proporre il proprio territorio, siamo grati di questa vetrina internazionale in cui abbiamo potuto promuovere, insieme alle radici comune di quest’area centro-europea, l’offerta culturale, turistica ed enogastronomica che saranno filo rosso di GO! 2025». Il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil ha lanciato oggi un forte messaggio, dalla Fiera internazionale del libro di Francoforte, sottolineando che «la capitale europea della cultura nell’unione di Nova Gorica e Gorizia è già un modello di pace concreto e non teorico. Sloveni e italiani hanno subito decenni di imposizioni di reciproca ostilità. Oggi invece, grazie a Go!2025, c’è empatia nei confronti di questo esempio di città divise da un confine che rivivono una nuova unità ed esprimono entusiasmo nel costruire un futuro insieme. Il confine sta assumendo un mutamento di significato da limite a opportunità di nuova amicizia tra popoli». Moderati da Leone Crescenzi, il vice presidente Anzil e il sindaco Ziberna hanno parlato oggi della storia, dell’economia, dell’urbanistica, della cultura, del plurilinguismo che caratterizzano lo stile di vita a cavallo del confine italo-sloveno, ma è stato il tema della costruzione di pace fondata sull’interculturalità a trovare la piena convergenza tra il vice governatore regionale e il primo cittadino. Il vice governatore Anzil ha ricordato che «la Regione Friuli Venezia Giulia è quella che investe di più in Italia in rapporto alla popolazione. Questa piccola regione che era il presidio armato dell’Europa occidentale, si trova ora ad essere il cuore dell’Europa che guarda a Est. Siamo necessariamente protagonisti di una cultura non più di confine bensì di frontiera che non può che essere polifonica e pluralista»

Domani a Udine il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il vice governatore Anzil, in collegamento da Francoforte, e con gli assessori alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e alle Finanze Barbara Zilli presenteranno il programma di eventi regionali per Go!2025 a partire dalle due grandi mostre di prossima apertura dedicate a Giuseppe Ungaretti e Franco Basaglia.