lunedì 29 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Macello di Cormons, l'ultima spiaggia è l'ipotesi-tensostruttura
Frane, il sindaco di Dolegna: "Sinora interventi non risolutivi"
Giovane si perde sul Monte Amariana, ritrovato dal padre a Stavo
Gorizia, la festa di Capodanno in piazza Vittoria saluta il 2025
Crisi post parto, psicologi in aiuto alle neo mamme
Ubriaco, litiga con la madre e minaccia di far esplodere la...
Palazzina al freddo da una settimana: "E' un incubo"
Cina, il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di...
Riscatto Milan, Pulisic e super Nkunku stendono il Verona
Gasperini "Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di...
Cronaca
Il Comune ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Gorizia

Frane, il sindaco di Dolegna: “Sinora interventi non risolutivi”

"A repentaglio l'incolumità dei miei cittadini e non solo"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Il Comune di Dolegna ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Gorizia riguardo la situazione definita “preoccupante” sul territorio ad oltre un mese dall’alluvione dello scorso 17 novembre. Il sindaco Carlo Comis ha infatti preso carta e penna e scritto agli uffici competenti per denunciare la sua preoccupazione per gli interventi “presumibilmente riparatori, non risolutivi ma piuttosto peggiorativi per l’incolumità pubblica” attuati in queste settimane. “Il livello di sicurezza resta di ben poco variato – sottolinea Comis – tutti gli affluenti minori sono ancora pieni di detriti che ovviamente non permettono il deflusso delle acque in maniera naturale. Il torrente Judrio a seguito di un recente intervento è ancora colmo di ceppaie”. Una situazione che, aggiunge Comis, “in caso di un nuovo evento calamitoso rimetterebbe a repentaglio l’incolumità dei miei cittadini e non solo”. E auspica infine una “risoluzione veloce delle problematiche enunciate”.

Sul territorio di Dolegna del Collio sono caduti nella notte tra il 16 ed il 17 novembre scorso oltre 300 millimetri d’acqua. Tra le conseguenze ancora visibili dell’alluvione di quella notte c’è la chiusura al traffico della strada verso Brazzano, sulla quale in quelle drammatiche ore era caduta una frana di ingenti dimensioni.

