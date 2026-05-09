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Cronaca

Frasi sessiste all’arbitra. Accertamenti della Procura federale

Francesca Spangaro
Autore: Francesca Spangaro

Frasi gravemente offensive e sessiste rivolte a un’arbitra minorenne al termine di una gara di calcio giovanile. Il giudice sportivo ha trasmesso alla Procura federale per i dovuti accertamenti gli atti relativi alla gara del campionato Under 14 tra Nuova Villanova e Calcio Maniago Vajont di qualche giorno fa. La stessa direttrice di gara, sentita al telefono, ha riferito che a fine gara due calciatori della squadra ospite, che non ha potuto identificare, mentre rientravano negli spogliatoi urlavano tali frasi al suo indirizzo. Da qui la decisione del giudice sportivo e il supplemento di indagine richiesto.

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