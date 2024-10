Frecce protagoniste del nuovo calendario dell’Aeronautica Militare

Le Frecce Tricolori sono le protagoniste del nuovo calendario realizzato dall’Aeronautica Militare per il 2025. Una spettacolare immagine della Pattuglia Acrobatica Nazionale in volo sopra i grattacieli di Manhattan è stata selezionata come copertina della pubblicazione.

Presentato al grattacielo Pirelli di Milano alla presenza del Comandante delle Frecce, Massimiliano Salvatore, il calendario contiene dodici scatti inediti dei velivoli e del personale della Forza Armata, accompagnati da parole e frasi motivazionali che evidenziano i valori fondanti dell’Aeronautica Militare. Scorrendo i mesi, la PAN riappare anche nell’ultima di copertina, abbinata alla parola “orgoglio” e alla frase ‘L’orgoglio nazionale e la bandiera che sventola nel cuore’.