Frecce Tricolori: presentata a Rivolto la Formazione 2026

Nell’hangar delle Frecce Tricolori a Rivolto, si è svolta ieri sera la presentazione della Formazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale per l’anno 2026.

L’evento, presieduto dal Generale di Divisione Aerea Marco Lant, Comandante delle Forze da Combattimento dell’Aeronautica Militare, ha rappresentato un importante momento di incontro tra la PAN, le realtà del territorio, i Club Frecce Tricolori, i familiari e i numerosi appassionati. Nel corso della serata, il Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, ha illustrato la nuova formazione per la stagione 2026. La Pattuglia conferma alcuni dei suoi principali punti di riferimento: il Maggiore Pierluigi Raspa resta nel ruolo di Pony 1 (Capo Formazione), mentre il Maggiore Federico De Cecco è confermato Pony 10 (Solista).

Novità e aggiornamenti interessano invece l’assetto dei gregari. La formazione 2026 vede il Maggiore Alessandro Sommariva in posizione Pony 2, il Maggiore Leonardo Leo Pony 3, il Capitano Luca Pozzani Pony 4, il Maggiore Giovanni Morello Pony 5, il Maggiore Simone Fanfarillo confermato Pony 6 (primo fanalino), il Capitano Emanuele Bernuzzi Pony 7 e il Maggiore Oscar Del Dò Pony 9. A completare la formazione, la novità più attesa: l’ingresso del Capitano Tommaso Calogeri, proveniente dal 6° Stormo di Ghedi, che assume la posizione di Pony 8 (terzo gregario destro).

La serata è proseguita con la presentazione del poster ufficiale 2026, che raffigura gli MB-339PAN con la speciale livrea commemorativa realizzata per il 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, celebrato nel settembre 2025. La prima copia del poster è stata simbolicamente consegnata al Comandante Alberto Moretti, ex Comandante della PAN, a testimonianza del profondo legame tra la Pattuglia di oggi e coloro che ne hanno scritto la storia e quella dell’Arma Azzurra.

“Le Frecce Tricolori rappresentano un’eccellenza assoluta del nostro Paese e un motivo di orgoglio particolare per il Friuli Venezia Giulia, che ne ospita la casa. La Pattuglia acrobatica nazionale è simbolo di professionalità, passione e spirito di squadra, valori che parlano a tutte le generazioni”. Queste le parole di Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, intervenuto durante la serata che ha visto la partecipazione di tante autorità, civili e militari. “Eventi come questo rafforzano il legame tra le istituzioni, le Forze armate e il territorio. Le Frecce Tricolori non sono solo ambasciatrici dell’Italia nel mondo, ma anche un punto di riferimento culturale e identitario per il nostro territorio”, ha concluso il massimo esponente dell’Assemblea legislativa.

Ampio spazio è stato infine riservato alla solidarietà, con il sostegno alle iniziative dell’associazione “Il Filo di Simo” e al progetto “Un dono dal cielo”, promosso dall’intera Aeronautica Militare, grazie anche al fondamentale contributo dei Club Frecce Tricolori.