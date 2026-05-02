Frecce Tricolori, il 6 maggio sorvoleranno Gemona

E il 6 maggio, in occasione della riunione del Consiglio Regionale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella, e del Presidente del Consiglio, Meloni, a Gemona ci sarà un sorvolo delle Frecce tRICOLORI.

Lo ha reso noto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

“Il governo – ha detto Ciriani – ha deciso di rendere un ulteriore riconoscimento dello Stato per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Grazie all’interessamento e all’impegno di Palazzo Chigi, del ministro Crosetto e con il mio supporto – ha aggiunto Ciriani – le nostre Frecce onoreranno le vittime e la forza del popolo friulano che dopo quell’immane tragedia ha saputo dare dimostrazione di caparbietà e spirito di sacrificio”.