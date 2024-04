Frecce Tricolori, si vola dal primo maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mercoledì l’ultimo volo addestrativo in casa e poi via alla stagione acrobatica 2024, la 64esima dalla fondazione della Pattuglia acrobatica nazionale, che riporterà la formazione anche sui cieli del Nord America.

Nella mattinata del primo maggio l’aerobase di Rivolto, sede del 2° Stormo e del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare, vedrà esibirsi le Frecce Tricolori alla presenza di ospiti d’onore, su tutti il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti.

La Pattuglia proporrà il programma acrobatico completo, che sarà poi presentato in tutte le esibizioni della stagione. A Rivolto sono attesi da ogni parte d’Italia appassionati appartenenti ai 136 Club Frecce Tricolori.

La 64esima stagione si aprirà ufficialmente domenica 5 maggio a Caorle e toccherà diverse località italiane, con sorvoli speciali per le ricorrenze istituzionali del 2 Giugno e del 4 Novembre. Il 15 settembre le Frecce sono attese a Lignano per la tradizionale manifestazione aerea. Quest’anno la Pan, dopo trent’anni dall’ultima missione, tornerà ad esibirsi oltreoceano, per un tour nel Nord America che si aprirà il 22 giugno in Canada, e proseguirà fino ai primi di settembre. Tra le numerose tappe, anche Los Angeles, a luglio, dove per l’arrivo della Nave Vespucci della Marina Militare impegnata nel giro del mondo, “le due eccellenze italiane della Difesa si incontreranno per un grande abbraccio tricolore”.