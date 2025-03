Frena e il trattore che traina T-Rex si ribalta: ferito un giovane

Un 23enne di Pravisdomini, Marco Lecinni, è rimasto ferito questa mattina in seguito al ribaltamento del trattore che trainava un rimorchio con un carro allegorico raffigurante un grosso dinosauro.

Il giovane, che fa parte dell’associazione Teste Matte, era diretto verso Ceggia, proprio per partecipare al Carnevale della cittadina veneta quando dopo una frenata, il trattore, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è ribaltato all’altezza di viale Aldo Moro a Motta di Livenza.

Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e predisposto il recupero del trattore.

Il 23enne è stato precauzionalmente portato all’ospedale.