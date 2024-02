Friday for Future protesta contro l’iter autorizzativo per gli impianti Siot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un iter autorizzativo tenuto nascosto e che ora de facto rende inutile il nostro ricorso. Il movimento Friday For Future in rappresentanza anche dei comitati e dei movimenti ambientalisti del Friuli Venezia Giulia ha manifestato davanti alla sede del consiglio regionale in occasione della seconda udienza al Tar del ricorso presentato da Legambiente e dal Movimento per la Difesa del Cittadino (con la partecipazione del Comitato Alto Bût e dei gruppi locali di Fridays For Future, Extinction Rebellion e Greenpeace Gruppo Locale di Trieste) contro le autorizzazioni concesse dalla regione Friuli Venezia Giulia al progetto di installazione lungo l’oleodotto TAL-SIOT di quattro centraline di cogenerazione elettrica alimentate a gas.

La scelta della location è legata, hanno spiegato i manifestanti, per aver dovuto modificare il ricorso al Tar, rallentato l’iter, per far fronte all’ennesima mossa decisamente poco trasparente da parte della Regione nell’iter autorizzativo con l’ente che ha stralciato il precedente decreto autorizzativo, su cui verteva il ricorso, approvandone uno nuovo per far fronte ad un palese errore nelle precedenti concessioni dove erano presenti dei dubbi sulla titolarità di parte del terreno demaniale su cui sorge l’oleodotto e ora anche la centrale di cogenerazione posta a Paluzza.