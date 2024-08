Un frigo per ogni cella, raccolta fondi per i detenuti di Udine

Un Frigo per ogni cella. Si chiama così la raccolta di fondi lanciata dal garante dei detenuti del Comune di Udine, Andrea Sandra, per migliorare la dignità e i diritti delle persone recluse nel carcere cittadino. Una struttura afflitta dal sovrafollamento, afferma Sandra, nella quale tutte le celle sono dotata di televisore, ma molte sono sprovviste di frigorifero dove conservare cibo e bevande. Un problema che si fa più acuto con il gran caldo agostano, nonostante i ventilatori procurati dal cappellano del Carcere. Per questo il garante, assieme all’Associazione La Società della Ragione e all’Associazione Icaro Volontariato Giustizia ODV, hanno lanciato la raccolta fondi. Obiettivo, acquistare 35 frigoriferi al costo di 150 euro l’uno per un totale di 5.250 euro. Donazioni possono essere effettuate su paypal o con un bonifico. A chi donerà più di 30 euro sarà regalato un libro.

* Paypal https://www.paypal.com/donate/?campaign_id=D95FZELYA7PHS

* con un bonifico al C/C intestato a la Società della Ragione presso Intesa San Paolo, IBAN IT40F0306909606100000106293 causale “Un frigo per ogni cella”.