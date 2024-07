Friûl sul tetto d’Europa, vinta l’Europeada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Selezion dal Friûl ha vinto l’Europeada 2024, il campionato europeo di calcio delle minoranze nazionali autoctone in Europa andato in diretta su Telefriuli. In finale a Flensburg i ragazzi di mister Mauro Lizzi hanno battuto l’Occitania per 2-0 grazie ai gol di Tonizzo e Costa. Grande festa a fine partita.

“La vittoria del Friûl al campionato europeo di calcio delle minoranze nazionali autoctone in Europa è un traguardo straordinario, che va oltre il semplice risultato sportivo. Questo torneo rappresenta l’orgoglio delle minoranze linguistiche e il nostro successo è simbolo di unità e identità culturale, oltre che uno strumento importante di promozione”. È il commento del presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, dopo la vittoria della selezione maschile del Friûl al torneo “Europeada Between The Seas 2024”, che si è svolto nella regione transfrontaliera dello Schleswig, tra Danimarca e Germania. “Ogni partita disputata è stata un’opportunità di confronto per far conoscere la nostra lingua, la nostra cultura e i nostri valori. Grazie a questi ragazzi – conclude Bordin – per aver portato in alto i colori del Friuli e promosso la diversità linguistica con tanto impegno e passione. Fuarce Friûl!”.

“Un percorso partito da lontano che oggi ha trovato un grande riconoscimento: la rappresentativa maschile friulana ha vinto l’Europeada 2024, il campionato di calcio europeo dedicato alle minoranze linguistiche”, queste le prime parole a caldo di Massimo Moretuzzo, Segretario del Patto per l’Autonomia.

“La formazione friulana – prosegue Moretuzzo – era al suo esordio in questo campionato europeo; partita dopo partita, ha costruito un bellissimo percorso sportivo, ma anche culturale, che è proprio lo scopo principale di Europeada; un percorso che ha rappresentato inoltre una preziosa occasione di coesione della comunità friulana”.“I nostri ringraziamenti non possono che abbracciare tutti i giocatori che hanno portato in campo il loro entusiasmo, il mister e la dirigenza della squadra che hanno permesso di raggiungere un traguardo così alto. Brâfs fantats!”.