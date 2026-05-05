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Cronaca

Friulana cade dal quarto piano a Bibione e muore

Redazione
Autore: Redazione

Una donna di 52 anni, residente in provincia di Udine, è morta oggi a Bibione, dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo.
I carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, non escludono che la caduta possa essere stata causata da un malore o da un gesto volontario, ma non sono ancora chiare le circostanze nelle quali è avvenuta la disgrazia.
La donna era arrivata nella località balneare veneziana con il marito per aprire la loro casa in vista della stagione estiva. Il marito non era presente al momento della disgrazia e ha appreso la notizia al suo rientro.
L’allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno trovato il cadavere della donna steso sull’asfalto.
La salma è stata portata in obitorio; la magistratura non ha ancora rilasciato il nulla osta per la sepoltura.
Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.

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