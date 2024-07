Friulana trovata morta a 22 anni, tra le ipotesi un malore improvviso

Forse un malore improvviso alla base del decesso dell’udinese Lucia Cosatti, morta a soli 22 anni a Marina di Cecina, località balneare in provincia di Livorno dove si era trasferita per lavorare come aiuto cuoca per la stagione estiva.

Lucia, conosciuta da tutti come ‘Luce’, è stata trovata priva di vita giovedì sera nell’appartamento che condivideva con una collega.

A trovare il corpo senza vita della friulana è stata proprio la sua coinquilina. A nulla è servito l’arrivo immediato dei sanitari. I Carabinieri, giunti sul posto, non hanno rilevato segni di effrazione o violenza. Sarà forse l’autopsia, prevista per domani, a fornire gli elementi decisivi a chiarire le cause del decesso avvenuto probabilmente nel sonno.

Sotto choc sia la comunità di Cecina che quella friulana. Lucia, figlia di noti ristoratori di Pradamano, era conosciuta da tutti come una ragazza solare e intraprendente.