Friulani doc testimonial per Friuli Doc

Bruno Pizzul, Giannola Nonino, Galax, Lucrezia Mangilli, Mara Navarria e Giulia Rizzi. Sono alcuni dei friulani che, nei rispettivi settori, hanno portato in alto la bandiera di Udine e del Friuli in tutto il mondo. Testimonial di una friulanità che il Comune di Udine per i 30 anni di Friuli Doc ha voluto raccontassero in pillole cosa rappresenti la più grande manifestazione enogastronomica della regione, quest’anno in programma dal 12 al 15 settembre.

E saranno proprio loro i protagonisti di un video promozionale che, da qui e fino a conclusione della rassegna, sarà diffuso dalle principali emittenti televisive regionali, oltre che ovviamente sui profili social della manifestazione. A questo video promozionale farà seguito, sempre sui canali social, una serie di contenuti per entrare nei ricordi e nelle esperienze di questi “friulani illustri” a Friuli Doc. Si scoprirà che significato ha per loro la kermesse, qual è il ricordo a cui loro sono più legati e cosa, a loro parere, rende Friuli Doc la festa di tutti i friulani.

«Per questo importante compleanno – spiega il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Venanzi – abbiamo voluto che alcuni tra i più amati testimonial della nostra terra raccontassero in prima persona cosa per loro sia Friuli Doc. Un modo, questo, sia per promuovere attraverso volti famosi l’immagine della manifestazione oltre i confini regionali, sia, dall’altro, per rendere omaggio a chi, con il proprio lavoro, ha portato in alto la bandiera del Friuli in tutto il Paese e all’estero».

È così che per il grande giornalista sportivo Bruno Pizzul, l’aggettivo più adatto a descrivere Friuli Doc è “straordinario”, per Enzo Mancini, presidente comitato difesa osterie, il richiamo è “all’ospitalità tipica friulana”, mentre per il comico Sergio Galantini, per tutti Galax, la manifestazione si può riassumere con “spettacolo, divertimento, tradizione e buon bere”. Non poteva mancare la signora della grappa, Giannola Nonino, che assieme alla figlia Antonella, invita i turisti a “farvi innamorare di questa regione”. Spetta a Michele Antonutti, ex giocatore di basket capitano dell’Apu, una delle bandiere del basket friulano, l’immancabile saluto in marilenghe, “Friuli Doc al è le fieste dai furlans” mentre la neo Miss mondo Italy, l’udinese Lucrezia Mangilli, ricorda le date della manifestazione “dal 12 al 15 settembre” prima che, in chiusura, le due atlete olimpiche Mara Navarria e Giulia Rizzi, diano appuntamento in piazza Libertà per “la 30a edizione di Friuli Doc”.