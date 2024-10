Friulani in soccorso degli alluvionati dell’Emilia Romagna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una nuova colonna di mezzi della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è stata inviata nelle zone più colpite dall’ennesima alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna, provocando l’esondazione dei torrenti Ravone, Savena, Zena e del fiume Idice. Tra ieri sera e stamattina, il contingente friulano è partito per fornire supporto al territorio comunale di Zola Predosa, nella provincia di Bologna, dove la situazione è particolarmente critica.

L’assessore regionale Riccardo Riccardi ha firmato un decreto venerdì sera, in accordo con il presidente Massimiliano Fedriga, per autorizzare l’intervento di aiuto e stanziare 100mila euro a supporto delle popolazioni colpite dalla calamità. Sono state inviate due squadre, composte da 13 persone, equipaggiate con kit idraulici specifici per affrontare le emergenze legate agli allagamenti. Il loro lavoro si svolgerà in stretta collaborazione con le altre squadre della Protezione civile provenienti dal Piemonte e dalla provincia di Trento.

Proprio questa mattina, a Botteghino di Zocca, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di una persona dispersa, la cui auto era stata trascinata dalla piena del torrente Zena.