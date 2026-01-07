Friulani in Venezuela, a Caracas restano paura e incertezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I friulani che vivono in Venezuela restano in attesa degli sviluppi della situazione dopo il bombardamento di Caracas e la cattura del presidente Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi. Soprattutto nella capitale. Lo testimoniano i messaggi inviati dai rappresentanti dei nostri corregionali a Luigi Papais, consigliere dell’Ente Friuli nel mondo, che sta tenendo i contatti con loro.

“Qui ci sono ancora paura e molta incertezza – scrivono -. Lunedì la gente si è recata al lavoro, nonostante fosse il 5 gennaio. Ed è andata perché il popolo venezuelano è pacifico, laborioso e ha bisogno di mangiare. A causa della situazione economica, però, molti commercianti riprenderanno la settimana prossima”.

A Caracas tante persone restano ancora a casa. “Le scuole e le università – continua il messaggio – iniziano questa settimana in modalità virtuale, perché c’è ancora paura. Nel pomeriggio in diverse zone c’erano controlli da parte della polizia e di gruppi armati di civili, collettivi favorevoli al governo. La scarsità continua e speriamo – conclude – che la situazione si stabilizzi. Restiamo in attesa, uniti nella preghiera”.