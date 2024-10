A casa di due friulani trovate armi, droga e kit per coltivare marijuana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel corso di un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti, la Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia ha sequestrato armi bianche, tra cui pugnali e baionette, insieme a 50 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana e un kit completo per la coltivazione di cannabis, rinvenuti nelle abitazioni di due friulani.

L’indagine ha preso il via in un comune carnico e ha portato le forze dell’ordine a perquisire le abitazioni di due italiani, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, residenti rispettivamente a Udine e nella zona tra Pagnacco e Pasian di Prato.

I controlli hanno confermato i sospetti investigativi, permettendo di rinvenire e sequestrare non solo le armi e le sostanze stupefacenti, ma anche una serra in materiale sintetico, diverse lampade UV, ventilatori, deumidificatori, fertilizzanti chimici e altri strumenti utilizzati per la coltivazione della cannabis, come termometri e cataloghi di semi.

Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno inoltre scoperto e sequestrato circa mille euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.