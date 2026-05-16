Friulano deportato a Mauthausen, risarcito con 108mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la responsabilità della Repubblica Federale di Germania (in continuità con il Terzo Reich tedesco) per aver deportato un militare friulano per 600 giorni nel campo di concentramento di Mauthausen durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’uomo aveva trascorso 600 giorni in prigionia, dal settembre 1943 alla liberazione il 5 maggio 1945.

Per il giudice Gloria Giovanna Carlesso, il militare era stato sottoposto a “prelevamento, deportazione e internamento nei campi di concentramento” nazisti. Per questo ha riconosciuto al figlio, in qualità di erede, 108mila euro a titolo di risarcimento.

La domanda di risarcimento – scrive il Messaggero Veneto – era stata proposta dagli avvocati Andrea Del Vecchio e Federico Gambini al ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo la costituzione, nel 2022, di un “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di guerra e contro l’umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich”

Il militare era stato catturato in Albania mentre era con l’esercito italiano; era stato imprigionato a Podgorica e poi deportato a Mauthausen.