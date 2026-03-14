Friulano lascia due milioni ai vicini, Procura apre inchiesta

La Procura di Siracusa ha citato in giudizio due persone, vicini di casa di un anziano possidente friulano, che ha lasciato loro la quota più consistente dei suoi beni: immobili stimati in circa due milioni di euro oltre a denaro contante, conti correnti e titoli assicurativi.

Il procedimento è stato avviato dopo la denuncia degli eredi del friulano, trasferitosi da alcuni anni a Lido di Noto.

I suoi due vicini, di 58 e 63 anni, sono accusati di falsità materiale, sostituzione di persona e falsità in testamento olografo.

Secondo l’accusa, il 28 maggio del 2023 i due avrebbero redatto un testamento facendolo apparire come se fosse stato sottoscritto

dal friulano. Inoltre avrebbero costretto una terza persona a sottoscrivere, a nome del defunto, un contratto di assicurazione sulla vita indicando come unico erede uno di loro.

L’anziano friulano, alla scomparsa della compagna, non avendo avuto figli, è rimasto solo e così si è fatto accudire dai vicini di casa.