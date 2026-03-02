Friulano negli Emirati rassicurato dalle autorità: ‘Mai sentito in pericolo’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Dubai Pietro Rizzato, 30enne friulano originario di Porcia che da circa un anno vive e lavora negli Emirati come pilota di droni per il settore cinematografico, racconta le ore iniziali di incertezza vissute nella zona del Burj Khalifa. Nelle prime fasi non era ancora al corrente di quanto stava accadendo, poi le comunicazioni del ministero della Difesa di Dubai hanno chiarito la situazione e illustrato le operazioni in corso. “Non mi sono mai sentito in pericolo”, ha spiegato, sottolineando come le informazioni ufficiali lo abbiano rassicurato permettendogli di tornare a dormire serenamente.