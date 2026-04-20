Friulano ucciso a Padova con 15 coltellate

E’ stato ucciso con almeno una quindicina di coltellate, Marco Cossi, 48 anni, originario di Latisana, la scorsa notte lungo una strada sterrata di Padova.

Non è stata una rapina: addosso aveva i documenti, il portafogli e il telefonino. Ed è sul cellullare che la Squadra Mobile spera di trovare qualche traccia che possa, in qualche modo, fornire degli elementi utili a risolvere il caso e a ricostruire le ultime sue ore.

Cossi non aveva precedenti, nessuna segnalazione alle forze dell’ordine che lo riguardassero.

Lavorava in una ditta operante nel settore della logistica a Padova.

Da un paio di anni viveva con la madre a Brusegana (Padova) dove si era trasferito da Noale (Venezia) dopo essersi separato dalla moglie con la quale si era stabilito lasciando Latisana.

Il suo è stato un omicidio efferato, colpito con violenza con un coltello al torace, all’addome, ai fianchi, al collo e sul volto.

Per gli investigatori potrebbe essersi trattato di un’uccisione d’impeto, di rabbia forse da qualcuno che era in sua compagnia o che ha incontrato nel luogo dove ha perso la vita.

L’arma non è stata ancora trovata e non si esclude che possa essere stata gettata nel fiume Bacchiglione che scorre lungo la strada o nei campi adiacenti.

Non distante dal cadavere è stata trovata l’auto di Cossi, una Golf di colore grigio, con le portiere aperte e la chiave ancora inserita nel blocchetto d’accensione.

La polizia ha sentito amici e conoscenti della vittima, soprattutto la madre con la quale aveva cenato prima di uscire di casa senza dire dove fosse diretto.

L’uomo non è morto subito. Pur ferito gravemente è riuscito ad attirare l’attenzione, sbracciandosi, di una coppia di ragazzi che stavano transitando per la strada in moto e che si sono fermati vedendolo in difficoltà. Hanno chiamato i soccorsi, ma Cossi si è accasciato, morendo dissanguato prima che arrivasse il 118 e la polizia.