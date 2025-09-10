Friuli Doc, domani alle 17.30 taglio del nastro, in diretta su Telefriuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo tanta attesa è giunto il momento del taglio del nastro per la 31a edizione di Friuli Doc, che con in suoi 33 mila metri quadri di estensione è la più grande rassegna enogastronomica del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento è per domani, 11 settembre, alle 17.30 in piazza Libertà (in caso di maltempo sotto la Loggia del Lionello), dove andrà in scena un vero e proprio spettacolo, condotto dalla giornalista Martina Riva, in cui saranno protagonisti non solo le autorità, ma anche quattro ospiti che nei rispettivi ambiti hanno saputo portare il nome di Udine e di tutto il Friuli nel resto del mondo.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale saranno, nell’ordine, il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi, Alessandro Venanzi, il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, l’assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini e il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

Come anticipato, alternati ai saluti istituzionali, saliranno sul palco anche quattro grandi ospiti come la campionessa di ginnastica ritmica dell’Asu, Tara Dragas, il portiere dell’Udinese Calcio, Daniele Padelli, il fondatore e presidente onorario dell’Associazione del Pignolo del Friuli Venezia Giulia, Ben Little e la cantante goriziana d’adozione, Tish che proporrà un medley dei suoi più grandi successi.

Al termine della cerimonia, dopo il tradizionale taglio del nastro, la chiusura sarà affidata alla Banda della Brigata Alpina Julia che accompagnerà in musica il pubblico verso il via alla festa.