Friuli Doc favorito dal clima incerto, domenica gran finale con Alex Britti

Dopo un inizio all’insegna della pioggia e del freddo, il meteo diventa complice di Friuli Doc. Sia nella gioranta di venerdì, sia in quella di oggi, sabato 14, infatti, il clima fresco e il tempo incerto hanno fatto sì che migliaia di udinesi e turisti abbiano optato per una visita alla più grande manifestazione enogastronomica della regione.

In entrambe le prime due giornate effettive della manifestazione in programma fino a domani, domenica 15, infatti, il centro storico del capoluogo friulano è stato invaso da tantissime persone accorse per un viaggio tra i sapori e le tradizioni del Friuli. Tant’è che sia a pranzo, sia a cena non si contavano le code agli stand che proponevano tante gustose prelibatezze, così come alle degustazioni o ai laboratori per grandi, ma anche per i più piccoli o ai tanti concerti.

«Tutti gli spettacoli, così anche gli incontri, le conferenze e le degustazioni sono andate sold out – commenta soddisfatto il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Venanzi –. Anche le innovazioni che abbiamo portato quest’anno hanno avuto successo e le scelte sono state premiate. Il clima, certo, ci ha aiutato. Lo scorso anno, i 30 gradi non invogliavano a sedersi a tavola davanti a un frico caldo, mentre stavolta il clima incerto ha convinto molte persone a non pianificare gite fuori porta e puntare quindi su Udine. L’impressione è proprio che ci sia più pubblico rispetto alla passate edizione, anche perché la manifestazione si è allargata comprendendo praticamente tutto il centro storico con oltre 20 tra piazze e vie interessate dalla kermesse».

Gli appuntamenti di domani

Tanti, tantissimi, gli appuntamenti anche per domani, 15 settembre, ultima giornata di Friuli Doc. Proseguono infatti, tutte gettonatissime, le degustazioni proposte in piazza Matteotti, in via Mercatovecchio, Giardino del Torso o Corte Morpurgo, solo per citare alcune delle location, così come gli eventi dedicati ai più piccoli sia nel villaggio dei bambini in via Cavour, sia in biblioteca. Stesso discorso per i laboratori che proseguono domani con appuntamenti come quello dedicato alle farine, show cooking e molto altro ancora.

Per chi volesse immergersi in uno dei luoghi più affascinanti del centro storico, al Caffè Contarena, domani, dalle 10 alle 15.20, gli studenti e le studentesse dello Zanon accompagneranno il pubblico in speciali visite guidate alla scoperta della storia e dei segreti del caffè. Sempre il Caffè Contarena, poi, sarà teatro di un incontro organizzato dal Premio Nonino e che vedrà dialogare assieme lo storico e scrittore Angelo Floramo e Antonella Nonino. I due protagonisti, moderati dalla giornalista Fabiana Dallavalle, accompagneranno il pubblico in un viaggio dalle radici culturali della civiltà contadina fino ad oggi. A seguire brindisi con Cocktails Nonino di Nonino Distillatori.

Gran finale alle 21 sul palco principale di piazza Libertà con il concerto di Alex Britti. Reduce dal successo di Supereroi, Britti è pronto a riabbracciare il suo pubblico. Un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i nuovi brani del futuro disco in arrivo.