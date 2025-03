Friuli Doc sbarca a Lignano, dal 30 maggio al 2 giugno stand, degustazioni ed eventi a Pineta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Patto tra Udine e Lignano per la promozione di Friuli Doc. A siglarlo oggi il vice Sindaco udinese Alessandro Venanzi, organizzatore con il Comune della maggiore rassegna enogastronomica della Regione Friuli Venezia Giulia, e Liliana Portello, Assessore alle Attività produttive di Lignano Sabbiadoro. La località balneare sarà vetrina di Friuli DOC, attraverso una speciale anteprima della rinomata manifestazione enogastronomica, in programma per le giornate del 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno, tra piazza del Sole e Viale a Mare, a Pineta. Il periodo non è scelto a caso: si tratta della prima vera anteprima della stagione estiva, in occasione dell’Ascensione per il pubblico austriaco e tedesco e la Festa della Repubblica in Italia. Un weekend in cui tradizionalmente la città balneare si popola di turisti e i proprietari inaugurano l’inizio del periodo estivo. Una quarantina gli stand che verranno allestiti in uno dei luoghi più significativi della città, nel cuore del “treno” intorno a Piazza del Sole e viale a Mare, dove poter trovare il meglio della proposta di Friuli Doc: ottimi piatti e degustazioni di vini, prodotti alimentari e artigianali tipici per scoprire il meglio del Friuli.